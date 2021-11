Atalanta a valanga, pari (per ora) all’Inter. Fiorentina di rimonta

Si sono appena concluse le due gare di Serie A delle 18.30, Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria. I bergamaschi calano il poker grazie a una grandissima prestazione di Mario Pasalic e si portano momentaneamente a pari punti con l’Inter. I viola, invece, passano al Franchi in rimonta.

FIORENTINA-SAMPDORIA – Vittoria in rimonta per i viola, che dopo 15 minuti passano in svantaggio grazie alla rete di Manolo Gabbiadini. Un vantaggio che dura ben poco, giusto gli otto minuti che passano fino alla rete del pareggio messa a referto da José Maria Callejon. Il sorpasso viola avviene al 32′ con il solito immenso Dusan Vlahovic che di testa sigla il 2-1. Sullo scadere di primo tempo è Riccardo Sottil a calare il tris, che da due passi insacca la rete del 3-1.

ATALANTA-VENEZIA – Tutto facile per la squadra di Gian Piero Gasperini, che archivia senza problemi la pratica Venezia. Ad aprire le marcature è Mario Pasalic dopo soli 7 minuti, sfruttando un bell’assist di Josip Ilicic. Il centrocampista croato raddoppia e trova la doppietta personale soli cinque minuti dopo: al 12′ è Luis Muriel a servirlo in area e a permettergli di concludere a rete. Il tris arriva nel secondo tempo, questa volta è Koopmeiners a segnare, con un rasoterra che non lascia scampo a Sergio Romero. Non finisce qui però: al 67′ è ancora una volta Mario Pasalic ad andare in gol, calando il poker e mettendo a segno una tripletta. Tre punti che portano momentaneamente i bergamaschi pari all’Inter in classifica.