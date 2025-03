Aston Villa travolgente! Altri tre gol al Club Brugge agli ottavi

L’Aston Villa conquista con autorità il pass per i quarti di finale di UEFA Champions League grazie a un netto 3-0 contro il Club Brugge nella gara di ritorno degli ottavi di finale.

PASS QUARTI – Dopo il successo per 3-1 ottenuto all’andata in Belgio, l’Aston Villa chiude definitivamente i conti con una prestazione dominante. Il match si mette subito in salita per il Club Brugge, che al 17º minuto resta in dieci uomini per l’espulsione di Sabbe, punito per un fallo da ultimo uomo. Nonostante la superiorità numerica, l’Aston Villa fatica a trovare spazi e va vicino al gol soltanto con una punizione di Tielemans, ben neutralizzata da Mignolet. Il primo tempo si chiude sorprendentemente sullo 0-0, lasciando ancora qualche speranza agli ospiti. Al rientro dagli spogliatoi, i Villans cambiano marcia e sbloccano il risultato al 50º minuto: Leon Bailey serve Asensio con un filtrante preciso, e lo spagnolo insacca sotto la traversa con un tiro potente. Sette minuti più tardi, arriva anche il raddoppio: Rogers appoggia per Maatsen, il cui tiro deviato termina in rete dopo il controllo del VAR.

Terzo gol e… quarti di finale! Sfiderà il PSG

ALTRI TRE GOL – L’Aston Villa continua a spingere e al 61º minuto chiude definitivamente i conti con la doppietta personale di Asensio, che batte Mignolet con un preciso piattone. Gli inglesi, ormai in pieno controllo, gestiscono il risultato nell’ultima mezz’ora, senza concedere occasioni agli avversari. Grazie al successo complessivo per 6-1 tra andata e ritorno, l’Aston Villa si qualifica con merito ai quarti di finale dove sfideranno il Paris Saint-Germain.