Asta: Â«Toni, se penso a lui oggi? Dico Lukaku, tutti i tecnici lo vorrebberoÂ»

Asta: «Toni, se penso a lui oggi? Dico Lukaku, tutti i tecnici lo vorrebbero»

Condividi questo articolo

Antonino Asta

Antonino Asta ha parlato anche dell’ex attaccante Luca Toni indicando Romelu Lukaku come centravanti che potrebbe somigliargli oggi

“COMPLETISSIMO” – Queste le parole da parte dell’allenatore Antonino Asta, pronunciate ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto”. «Se manca oggi un giocatore com’era Toni? Condivido che uno con certe caratteristiche oggi non ci sia. Luca era un giocatore bravo in tutto, a partire dal far giocare bene la squadra. Andava sempre a migliorare nelle mancanze, e riusciva a fare tanti gol. Se penso a lui oggi dico uno come Lukaku, completissimo, il giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe avere».