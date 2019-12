Asta: “Esposito, si intravede qualcosa. Ha detto una cosa bella”

Antonino Asta, ex esterno di Torino, Napoli e Palermo fra le altre, è stato ospite di Sky Sport. L’ex giocatore ha elogiato Esposito dopo il gol su rigore segnato ieri al 64′ di Inter-Genoa, per la terza delle quattro reti del Meazza.

IL PROTAGONISTA – Antonino Asta crede che Sebastiano Esposito, come dichiarato nelle interviste post partita di Inter-Genoa, non abbia davvero dormito venerdì notte: «Penso di sì, ma forse non dormirà neanche la prossima volta. L’emozione è ancora più forte, perché dopo come tutte le cose ti lasci andare ma rimane l’adrenalina. È il giorno prima, che lui penso sapesse già di giocare, che un ragazzo giovane di diciassette anni pensa gioca alla Scala del Calcio con l’Inter e tutto il resto. La cosa bella è che ha detto che sente la fiducia di tutti, dall’allenatore ai compagni: guai se non fosse così a quest’età. Anche il rigore l’ha calciato molto freddo, si intravede qualcosa di lui ed è bello».