Assuncao: «Il Porto eliminerà l’Inter così! Otavio? Avrà il sostituto»

L’ex Paulo Assuncao, presente nell’ultimo precedente all’Estadio Do Dragao tra Porto e Inter – match finito 2-0 – ha parlato della gara di questa sera. Grande ottimismo. Le sue parole a Rádio Renascença

POSSIBILITÀ − Le parole di Paulo Assuncao sulla gara di questa sera: «Credo che il Porto possa battere l’Inter, nonostante sia un ottimo avversario. Ha giocato bene in Italia e ha tutte le carte in regola per qualificarsi. In casa è poi una squadra fortissima. Bisogna entrare bene e concentrati. Se non c’è concentrazione in difesa, l’Inter ha buoni attaccanti e può approfittarne. Il Porto deve essere attento e sfruttare le occasioni per segnare. Nel 2005 battemmo l’Inter per 2-0. La squadra di Conceicao ha pazienza, tranquillità e forza, riuscirà ad eliminare l’Inter».

ASSENZA − Poi Assuncao si concentra sulla mancanza di Otavio: «Otávio è un grande giocatore e ci mancherà molto, ma qualsiasi giocatore che è al Porto ha la capacità di giocare. Se è lì, è perché ha qualità. Chi entra farà del suo meglio. Chiunque giocherà farà del proprio meglio per provare a portare il Porto alla vittoria».