Assogna sicuro: «Il Lukaku dello scudetto dell’Inter non esiste più!»

Assogna boccia Romelu Lukaku, ritenendolo un giocatore totalmente diverso rispetto a quello dello scudetto numero 19 dell’Inter.

UN ALTRO GIOCATORE – Paolo Assogna, ospite negli studi di Sky Sport 24, non ha dubbi su Romelu Lukaku: «Dobbiamo cominciare a giudicare Lukaku in maniera diversa. Quello dello scudetto dell’Inter che andava ad occupare lo spazio dietro la linea, l’aggrediva veramente a velocità e potenze insostenibili per i difensori della Serie A non esiste, non c’è più. Cambiata l’esplosività e l’agilità nelle gambe di Lukaku, senza fare paragoni con quelle meravigliose che occupavano il campo dal centrocampo alla porta avversaria». Ieri il belga si è divorato l’impossibile contro la Slovacchia, vivendo un altro incubo come già vissuto a Qatar e nella finale di Istanbul con la maglia dell’Inter.