Assogna: «Scudetto? Inter avanti ma le altre hanno dovere di lottare»

Paolo Assogna, intervenuto su Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che coinvolge l’Inter capolista ed il Milan, secondo in classifica

LOTTA – Paolo Assogna si esprime così a proposito della lotta scudetto in Serie A. Secondo il giornalista, l’Inter di Inzaghi è avanti rispetto alle altre squadre di A: «Scudetto? C’è tempo, ma l’Inter è andata via come certezze. Io credo che debba salire il livello di aspettative rispetto alle alternative ai nerazzurri. Atalanta e Napoli devono essere ambizioni come certezze. Dal punto di vista aritmetico hanno il dovere di lottare per lo scudetto fino alla fine, cosa che sta facendo molto bene il Milan».