Assogna: «Posto in Champions League? Vedo l’Inter già qualificata. Le altre…»

Assogna dice la sua sulla corsa al posto in Champions League per le big di Serie A. Il giornalista, su “Campo Aperto Domenica”, parla delle possibilità dell’Inter di qualificarsi alla competizione per il prossimo anno. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Sky Sport 24.

LE FAVORITE – Paolo Assogna parla della possibilità di guadagnarsi il posto in Champions League per alcune squadre, tra cui l’Inter. Così il giornalista, nello studio di “Campo Aperto Domenica”: «Chi vedo favorita per la qualificazione in Champions League? Ho una buona impressione sull’Atalanta e la Roma, che vedo in crescita. Queste due mi sembra che stiano meglio rispetto alle altre. Ovviamente il Napoli, su cui non c’è bisogno neanche di dire nulla. Ma anche l’Inter la vedo già qualificata per la Champions». Nessun dubbio per Assogna, intervenuto su Sky Sport 24, sul post in Europa per l’Inter.