Assogna: «Inzaghi? Non solo fortuna. Brozovic decisivo in Inter-Venezia»

Paolo Assogna, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, attuale capolista in Serie A. Il giornalista analizza il momento della squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoria sul Venezia

NO FORTUNA – Paolo Assogna ha parlato a proposito dell’Inter, attuale capolista in Serie A. Il giornalista analizza la prestazione di Marcelo Brozovic, esaltandone una giocata: «Inzaghi? Non solo fortuna. Vedo condizione atletica. Ieri non è stata valorizzata una giocata di Brozovic sull’azione del gol: recupera palla ed innesca Dumfries. Una giocata eccellente».