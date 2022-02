Assogna: «Inter, sprecato tanto. Col Sassuolo risultato giusto»

Paolo Assogna evidenzia le colpe dell’Inter nella sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Ecco le sue parole a “Sky Sport”.

SCONFITTA MERITATA – Inter-Sassuolo finisce 0-2 e, secondo Paolo Assogna, i nerazzurri hanno poco da recriminare. Il giornalista analizza così la partita di San Siro, che vede i nerazzurri chiudere con zero punti e zero reti. Ecco le sue parole: «L’Inter ha sprecato tanto: risultato giusto. C’è un momento di disagio nell’Inter. Pensavo che le ultime sconfitte fossero una mera casualità, la sconfitta col Sassuolo invece dà un significato diverso. Oggi non ha funzionato nulla, molto deludente l’Inter dal punto di vista dell’impatto. Interpretazione della partita molto negativa. Mettono in discussione la leadership della Serie A».