Assogna: «Inter, ora è una Roma differente! Zaniolo? Ecco cosa cambia»

L’Inter sabato alle 18.00 ospiterà a San Siro la Roma di José Mourinho nel match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Paolo Assogna – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, fa il punto sulle alternative di gioco senza Zaniolo (squalificato)

ALTERNATIVE – L’Inter sabato sfiderà la Roma di José Mourinho nell’ennesimo match determinante in ottica scudetto. La squadra giallorossa sarà orfana di Nicolò Zaniolo ma secondo Paolo Assogna le alternative non mancano: «Zaniolo ritrovato dopo il Bodo in Conference League, dove ha fatto davvero la differenza e lo avevamo visto bene, anche se con un impegno diverso ma sempre molto presente, anche contro il Napoli. La Roma è molto forte dal punto di vista mentale, sta sempre dentro le partite. Poi non prende gol facilmente e venendo alle notizie di Zaniolo, ci sembra che abbia diverse modalità di attaccare. Un calcio più palleggiato e ragionato senza Zaniolo in campo, in attesa del varco giusto. Quindi questa ricchezza mette di fronte all’Inter di Simone Inzaghi una Roma molto differente da quella di dicembre, quando l’Inter in 20 minuti fece suo l’Olimpico».