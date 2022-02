Assogna: «Inter, le partenze di Hakimi, Lukaku e Conte alla fine si pagano»

L’Inter dopo lo 0-0 con il Genoa si rituffa nella Coppa Italia dove se la vedrà con il Milan nella semifinale di andata in programma martedì 1 marzo alle ore 21. Paolo Assogna a Sky Sport analizza ciò che manca alla squadra di Inzaghi in questo periodo.

ASSENZE CHE SI PAGANO – L’Inter di Simone Inzaghi proverà a ritrovare la vittoria nel derby di Coppa Italia con il Milan. Secondo Paolo Assogna, ai nerazzurri manca un giocatore alla Dusan Vlahovic: «Pensa quanto ti fa riposare uno come Vlahovic, ti consente di buttare il pallone avanti e il resto della squadra respira. Sono giocatori fondamentali, ma intanto se incassi da un giocatore come Romelu Lukaku e prendi il trentaseienne Edin Dzeko non puoi avere gli stessi risultati. Io pensavo che con le cinque sostituzioni si arrivasse meno in apnea e invece vedo che è ancora un problema da risolvere. La Serie A dovrebbe fare un campionato a diciotto squadre, deve esserci la soluzione per non vedere le squadre stremate a febbraio-marzo. Le partenze di Achraf Hakimi, Lukaku e Antonio Conte mettevano in discussione delle certezze. Evidentemente è così anche su Denzel Dumfries sta facendo un buon campionato, ma alla fine quando perdi uomini così la paghi sempre».