Assogna: «Inter-Juventus non sarà divertente! Chiesa? Possibile variabile»

Inter-Juventus è la sfida che stasera alle ore 20.45 chiuderà la nona giornata di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, Allegri potrebbe lasciare in panchina Chiesa (vedi articolo). Secondo Paolo Assogna – intervenuto a La Casa dello Sport, in onda su Sky Sport 24 -, la partita sarà tutt’altro che divertente

RISCHIO NOIA – Inter-Juventus chiuderà la nona giornata di Serie A. Secondo Paolo Assogna, l’incontro tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri rischia di essere noioso: «Non sarà una partita divertente, immagino tanto traffico a centrocampo. Sono due squadre work in progress che stanno cambiando tantissimo: la Juventus è tornata a una difesa molto bassa, quindi mi aspetto una squadra che aspetta l’Inter così come ha fatto contro la Roma. L’Inter ha alzato il baricentro rispetto alla scorsa stagione, fa tanti gol ma ancora non ha equilibri e quindi mi aspetto questa partita dove ognuna delle due squadre va alla ricerca di se stessa. Federico Chiesa in panchina? Lasciare fuori Chiesa è sempre un rischio, ma magari diventa una variabile determinante nel corso della partita».