Assogna: «Inter, ho visto tanta qualità! Attesa per esame Lazio»

Paolo Assogna, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, reduce dalla brillante vittoria sullo Spezia ed attesa dalla Lazio nella sfida in programma venerdì sera

ESAME – Paolo Assogna analizza il momento dell’Inter: «Ho visto tanta qualità. La reattività del gruppo ad adattarsi ad una modalità offensiva diversa. Con Dzeko, lo scorso anno, c’era un palleggio orizzontale. Giocava bene l’Inter, a parte febbraio, in quel periodo che risultò determinante per la non conquista dello scudetto. Con altrettanta rapidità questo gruppo ha recepito come si deve giocare con Lukaku, un palleggio verticale, un giro palla che deve sfociare nella finalizzazione dell’attaccante. Aspettiamo l’esame con la Lazio, ma le cose stanno andando per il verso giusto».