Assogna: «Inter fra le poche completate! Genoa indebolito»

Assogna non ritiene che il Genoa possa essere un ostacolo di un certo livello per l’Inter. A poco meno di due ore dalla partita, ospite di Sky Sport 24, il giornalista si esprime su come arrivano le due squadre all’esordio in campionato.

LA PRIMA VOLTA – Alle 18.30 c’è Genoa-Inter e saranno molto diversi i protagonisti rispetto all’ultimo precedente. C’è chi ha cambiato maglia, come Josep Martinez, ma anche chi è andato via come Albert Gudmundsson, Mateo Retegui e il goleador di quasi sei mesi fa Alexis Sanchez. Novità che Paolo Assogna ritiene positive da un lato e negative da un altro.

Assogna vede l’Inter rinforzata e il Genoa indebolito

LA PARTITA – Si attendono fra pochi minuti le formazioni ufficiali di Genoa-Inter. Assogna, nell’attesa, mette a confronto le due squadre: «Troviamo da un lato una realtà consolidata. L’Inter è una delle poche squadre completate già prima dell’inizio del campionato, contro dall’altra una squadra che si è indebolita. Il Genoa ha perso Martinez, Gudmundsson e Retegui, giocherà probabilmente con la coppia formata da Junior Messias e Vitinha. Ripartire così per Alberto Gilardino, che giustamente è aziendalista e capisce che ci sono passaggi obbligati, è difficile perché è fortemente indebolito in questo momento. Il mercato è ancora aperto e aspettiamo, è arrivato Andrea Pinamonti che non è Retegui. Ci vorrà assolutamente un sostituto di Gudmundsson e non è facile trovarlo, perché ha avuto dei numeri strepitosi nel suo periodo al Genoa. In questo momento l’Inter affronta una squadra che si è indebolita».