Assogna: «Inter, difesa pigra! Dimarco? Due differenze rispetto a Bastoni»

Paolo Assogna, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria per 4-2 sull’Empoli. Il giornalista analizza il momento dei nerazzurri, con un focus sulla difesa, in particolare su Dimarco

PIGRIZIA – Queste le parole di Paolo Assogna: «Verona-Milan la partita più difficile? No, la sfida con l’Atalanta. Bastoni? La difesa dell’Inter ha scricchiolato con Bologna, con l’Empoli, con l’Udinese. La pigrizia dei difensori nerazzurri è stato un minus-valore che a questo punto del campionato può essere molto pericoloso. Detto ciò mi piace Dimarco: in fase di possesso lui, quando gioca nei tre, arriva con un passo non da difensore e diventa complicato da decifrare per la difesa avversaria. Taglia spesso a fette la difesa avversario. Se si perde qualcosa rispetto a Bastoni come “possenza” e fase difensiva, si ottiene qualcosa in più come variabili in fase di possesso palla».