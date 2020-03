Assogna: “Indetto Consiglio Federale. Si cerca soluzione per calendari”

Intervenuto su “Sky Sport 24” Paolo Assogna fornisce le ultime notizie sul consiglio federale indetto per la giornata di oggi. Come anticipato da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, (QUI le sue parole), si cercano soluzioni relative ai calendari, quando ripartirà il movimento calcistico, in sinergia con l’UEFA.

SOLUZIONI – Paolo Assogna fornisce le ultime novità sul Consiglio Federale appena conclusosi: «Il consiglio è durato circa un paio d’ore il consiglio indetto da Gabriele Gravina. Il calcio, con tutte le sue leghe, si da tredici giorni di tempo per riorganizzare tutte le partite sospese e interrotte fino al 3 aprile. Il nuovo consiglio federale è stato indetto per il 23 marzo. In quella data, tutti i presidenti di Lega dovrà presentarsi con delle soluzioni. La volontà è quella di farsi trovare pronti quando ripartirà il calcio. Altro aspetto approfondito è quello del rapporto con l’UEFA: sarà fondamentale per riorganizzare i calendari».