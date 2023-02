Assogna: «In Europa scelgo Dzeko. Porto sa sfruttare debolezze altrui»

L’Inter giocherà contro il Porto questo mercoledì per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Paolo Assogna ha commentato così il match dagli studi di Sky Sport.

CONTINUI – L’Inter dovrà superare il Porto mercoledì per mettere un piede ai quarti di finale di Champions League. Queste sono state le parole di Paolo Assogna dagli studi di Sky Sport: «Scelgo Dzeko mercoledì. 50 e 50, il Porto è squadra astuta che sa sfruttare le debolezze avversarie. Viene da 22 risultati utili consecutivi, ha vinto il girone con l’Atletico Madrid. Stiamo parlando di una squadra abituata a giocare partite di scontri diretti in Champions League. Quale Inter vedremo? Quella che ha battuto il Napoli ha qualcosa in più rispetto al Porto, ma purtroppo pecca di continuità in questa stagione».