Assogna: «Dzeko clamoroso valore aggiunto! Lukaku deve giocare»

Paolo Assogna, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Monza-Inter e delle possibili scelte di formazione di Inzaghi. Focus su Dzeko e l’attacco nerazzurro

SCELTE – Queste le parole di Paolo Assogna: «Dzeko? Sta bene ed è un clamoroso valore aggiunto, perché è una fase di maturità formidabile. Si abbassa, fa il regista. Contro il Napoli si è sacrificato anche in fase difensiva. È diventato insostituibile. Pensate che spessore ha questo giocatore che ha messo in discussione una coppia formidabile come quella Lukaku-Lautaro Martinez. Lukaku? Va tenuto in campo, non esiste un’altra cura. Deve giocare e ovviamente bisogna avere pazienza sul giudizio».