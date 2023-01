Assogna: «Brozovic intoccabile. Sostituto? Inzaghi poteva capirlo prima»

Brozovic rimarrà ai box ancora per qualche settimana, ma secondo Assogna sarà intoccabile nella rosa dell’Inter appena si rimetterà in sesto. Poi una leggera critica a Inzaghi

INTOCCABILE − Ospite negli studi di SS24, Paolo Assogna ha parlato dell’importanza del croato: «Quando tornerà Marcelo Brozovic si riprenderà in mano il gioco dell’Inter, se sta bene è intoccabile. Inzaghi forse ci ha messo un po’ per capire che ci fosse un suo surrogato. Un pizzico di reattività in più non sarebbe guastato. Strano che una squadra così non sia in lotta per lo Scudetto a pochi punti. Dall’Inter ci dovevamo aspettare qualcosa in più».