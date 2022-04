Assogna avvisa l’attacco dell’Inter: «Roma solida, un dato lo conferma»

Paolo Assogna, in collegamento da Roma per Sky Sport, ha tirato fuori una statistica in merito alla difesa della Roma. Attacco dell’Inter avvisato

TEST − Assogna lancia una sfida all’attacco dell’Inter: «Interessante l’assenza di Zaniolo. Contro il Napoli ha tenuto troppo palla mantenendo sotto pressione la difesa azzurra. Aveva messo poca qualità ma pressione sì. A proposito di reparto nerazzurro, nelle ultime 7 partite la Roma ha preso solo un gol su azione. A proposito degli attaccanti dell’Inter, sarà un test molto importante contro una difesa che ha trovato grande solidità».