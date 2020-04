Assembramento prima di Juventus-Inter: denunciati 49 tifosi nerazzurri

Quarantanove tifosi dell’Inter sono stati denunciati per aver violato le norme di contenimento al Coronavirus con l’assembramento ad Appiano Gentile prima della partenza della squadra per Torino dove doveva disputare la sfida contro la Juventus

Costa caro a quarantanove tifosi dell’Inter l’assembramento ad Appiano Gentile dello scorso 7 marzo quando i sostenitori nerazzurri si radunarono per sostenere la squadra in partenza per Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport in 49, sui circa 350 presenti, sono stati identificati e denunciati per aver violato il Decreto Legge del 23 febbraio per il contenimento dell’emergenza epidemiologica che stava in quel periodo vivendo i suoi primi passi. I tifosi si sono ammassati senza dispositivi di protezione e senza rispettare la distanza di sicurezza e sono stati identificati grazie alle riprese effettuate dalla Polizia.