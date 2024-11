Assemblea FIGC: c’è la data per le elezioni del nuovo presidente!

L’assemblea della FIGC si è tenuta oggi per discutere modifiche statutarie e nuove elezioni. Il presidente Gravina ha sottolineato l’importanza della democrazia nel processo decisionale. Indetta ufficialmente la data per le elezioni.

DATA – L’assemblea della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) si è svolta oggi a Roma, attirando l’attenzione di tutto il mondo calcistico italiano. L’incontro, che ha visto la partecipazione di figure chiave come il Presidente Federale e i Vice Presidenti, è stato convocato per definire la data ufficiale per le nuove elezioni presidenziali. Come riferisce Sky Sport, l’attuale presidente Gabriele Gravina ha informato il consiglio della decisione di convocare le prossime elezioni della Federcalcio il 3 febbraio 2025. C’è dunque una data ufficiale, in attesa di capire se Gravina si candiderà nuovamente per quello che sarebbe il suo terzo mandato.

Figc, dall’assemblea esce la data per le elezioni: l’annuncio di Gravina

ANNUNCIO – Il presidente Gravina ha ufficialmente annunciato la data delle elezioni per la Figc. L’attuale numero uno potrebbe nuovamente ricandidarsi. Inoltre, praticamente da oggi, i vari personaggi potranno presentare la propria candidatura. L’obiettivo prioritario della Figc è quelli di mantenere il massimo impegno e valorizzare sia la trasparenza che la democrazia. Il sistema calcio Italia si prepara a affrontare le sfide future con una visione chiara e condivisa.