Asllani titolare in Verona-Inter? La possibilità per il regista – CdS

Kristjan Asllani potrebbe giocare titolare la partita di sabato pomeriggio alle ore 15 tra Inter e Verona. Le possibilità dell’albanese secondo il Corriere dello Sport.

OUT? – Kristjan Asllani è stato tremendamente sfortunato in questa stagione con l’Inter. Il centrocampista avrebbe potuto giocare di più in assenza di Hakan Calhanoglu tra la fine di ottobre e la seconda metà di novembre. La realtà si è abbattuta sul giovane albanese, che ha subito un infortunio nello stesso periodo costringendo Simone Inzaghi ad utilizzare in cabina di regia Nicolò Barella e Piotr Zielinski. Inter-Verona rappresenta comunque un altro bivio nell’esperienza del giocatore ex Empoli.

Asllani, possibilità in Inter-Verona? La situazione

SOSTITUTO – La partita di sabato sarà importantissima per il futuro nerazzurro. Inzaghi rischia di arrivarci senza la completa disponibilità di Hakan Calhanoglu, che invece rimarrà con la Turchia nonostante abbia sentito pizzicare sull’adduttore sinistro. La stessa zona dello scorso infortunio muscolare lo tormenta, perciò l’Inter sta preparando un piano di recupero. C’è la possibilità concreta che il centrocampista rimanga fuori contro il Verona per poi giocare dal primo minuto in Inter-Lipsia. In Champions League la squadra nerazzurra ha la chance di prendere il largo e mettere al sicuro la qualificazione, in campionato dovrebbe giocare quindi Asllani. Ha già fatto 90 minuti con la sua Albania contro la Repubblica Ceca.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno