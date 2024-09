Asllani: «Rispetto all’Inter, qui un altro ruolo! Georgia? Noi pronti»

Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter e dell’Albania, ha parlato in vista del match serale contro la Georgia di Nations League.

RISPETTARE – Asllani non ha dubbi sulla Georgia: «Entrambe le squadre vengono da una vittoria. La Georgia ha ottenuto una vittoria pesante e rispetteremo l’avversario. Non avremo paura, avremo uno stadio pieno di tifosi, li ringrazio. La Georgia è una grande squadra, in crescita. Lo abbiamo visto agli Europei e adesso. La partita con l’Ucraina è finita, spero e credo che oggi potremo fare altri punti. Siamo molti a centrocampo. Conosciamo tutti il ​​nostro lavoro. È vero che io e Ramadani abbiamo giocato, ma mi trovo bene con tutti i compagni. Il nostro obiettivo è solo la squadra e pensiamo solo a fare punti per la Nazionale, per i tifosi e per tutti noi albanesi».

Asllani parla anche del ruolo tra Inter e Nazionale

RUOLO – Le parole di Asllani in merito alla sua posizione in campo: «Ho giocato più volte davanti alla difesa. È il mio ruolo, da bambino di 6 anni. Ma qui interpreto un altro ruolo, un ruolo un po’ più lontano perché Ramadani interpreta quel ruolo. Ma questo non significa niente. Sono cresciuto in fase offensiva, ma il mio obiettivo è lavorare per la squadra, dare il massimo. Il calcio è diventato molto fisico e bisogna fare entrambe le fasi».