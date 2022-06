Asllani nuovo vice Brozovic per Inzaghi: indiscrezione sul numero di maglia – CdS

Asllani è un nuovo giocatore dell’Inter. Un vero e proprio sogno per il giovane centrocampista classe 2002, sorridente e commosso dopo le visite mediche al CONI. Secondo il Corriere dello Sport una possibile scelta per quanto riguarda il numero di maglia.

NUOVO ARRIVATO – Kristjan Asllani, classe 2002, è un nuovo giocatore dell’Inter. Prelevato dall’Empoli pagandolo 4 milioni per il prestito più 10 di obbligo, il ventenne ha firmato un contratto di 5 anni con l’Inter. Marotta, Ausilio e Baccin lo hanno scelto per essere il vice Brozovic e si aspettano molto da lui. Indiscrezione per quanto riguarda il numero di maglia: probabile che indossi la maglia numero 13, liberata da Ranocchia.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti