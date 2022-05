Asllani nel mirino dell’Inter, Duka (Federcalcio Albania): «Meglio non vada»

L’Inter ha messo gli occhi su Asllani come vice Brozovic. Sul giocatore dell’Empoli si è espresso però Armand Duka, presidente della Federcalcio dell’Albania, che sconsiglia il classe 2002

FUTURO − Duka su Calciomercato.it ritiene che per Asllani sarebbe più redditizia una decisione: «È un buon giocatore, ha fatto bene a Empoli nella seconda parte della stagione, giocando anche con la nazionale. Sono sicuro che farà una bella carriera. Speriamo vada all’Inter, ma per questi giovani è meglio restare dove sono e giocare tutte le partite novanta minuti, piuttosto che andare in una big e non giocare. Così anche Asllani deve valutare bene, se può fare o no il titolare all’Inter. Andare lì a fare la panchina non fa bene a nessuno».