Asllani, interesse reale dalla Serie A! Situazione bloccata

Kristjan Asllani è ormai da tempo nel mirino di alcune squadre di Serie A. Sul centrocampista albanese l’Inter ha fatto intendere che potrà partire in estate.

INTERESSE – Kristjan Asllani potrebbe essere uno dei nomi caldi del mercato estivo dell’Inter. Il centrocampista albanese, classe 2002, è finito nel mirino di diversi club in cerca di un profilo giovane ma già rodato a livello di Serie A. Tra le squadre italiane più interessate ci sono il Bologna e la Fiorentina, entrambe alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo. Anche il Betis Siviglia avrebbe sondato il terreno, dimostrando interesse per un possibile trasferimento in Liga.

Asllani, soliti nomi in orbita! Ma non si sblocca

PROPOSTE – Nonostante la concorrenza interna all’Inter e uno spazio spesso limitato nelle rotazioni, Asllani non sembra intenzionato a lasciare Milano. Il giocatore crede nel progetto nerazzurro e punta a ritagliarsi un ruolo più centrale nella prossima stagione. La società interista valuta attentamente le proposte e per ora ha aperto alla cessione. Ovviamente però a condizioni ritenute vantaggiose o nell’ambito di eventuali operazioni più ampie sul mercato.