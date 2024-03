Asllani-Inter, un anno fa dispiaciuto ma: «Non mollo!». Il racconto dell’ex mister

Antonio Buscè, ex tecnico dell’Empoli Primavera, racconta un significativo aneddoto su Kristjan Asllani risalente ad un anno fa. Si evince la maturità e l’impegno del giovane regista albanese.

RIVELAZIONI E RETROSCENA – L’ascesa all’Inter di Kristjan Asllani, reduce da tre partite consecutive da titolare e il primo gol in maglia nerazzurra, passa dal grande impegno e serietà impiegati in questi anni. A testimoniarlo è Antonio Buscè, ex tecnico dell’Empoli Primavera e del centrocampista albanese. Il mister, ospite di Radio Sportiva, ha rivelato su Asllani: «In una squadra come l’Inter non è assolutamente facile. L’anno scorso Asllani era in tribuna a vedere Inter-Empoli Primavera. Mi ha portato la sua maglia ed era un po’ dispiaciuto per com’era utilizzato da Inzaghi. Però lui mi disse “Mister non mollo un centimetro. Sai come la penso”. Io gli ho detto che avrebbe dovuto avere pazienza, perché si trovava in un grande club come l’Inter. Gli ho risposto che aveva la grande fortuna di allenarsi con genere forte e importante, che avrebbe dovuto imparare da loro e ascoltare il mister. E ovviamente non mollare di un centimetro proprio come mi aveva detto lui. Quindi adesso che gioca da titolare sono stra-contento perché Asllani nel dispiacere sapeva che, primo o poi, l’occasione giusta sarebbe arrivata. Era solo questione di mesi perché lui merita tutto questo. Ho avuto il piacere e l’onore di allenarlo per 3-4 anni e ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni vincendo lo scudetto Primavera, dov’è stato uno dei protagonisti di quell’annata. Quindi sono veramente, veramente, contento per Asllani».