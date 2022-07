Asllani ideale come vice-Brozovic, fortemente voluto da Inzaghi – CdS

Il più contento per l’arrivo di Kristjan Asllani è sicuramente Simone Inzaghi, che lo ha fortemente voluto per ricoprire il ruolo di vice Brozovic.

NUOVO PLAY – La prossima stagione Marcelo Brozovic potrà anche essere gestito visti i tanti impegni, evitando che si consumi giocando praticamente sempre. Certo, per ambientarsi Kristjan Asllani avrà bisogno sicuramente di tempo, considerando il ruolo delicato, una nuova squadra e, soprattutto, l’età. Il più contento per il suo arrivo è chiaramente Simone Inzaghi, che ha indicato lui come ideale vice-Brozovic. Con lui a disposizione, l’Inter avrà finalmente un giocatore capace di sostituire il croato evitando così di spegnere la luce nelle occasioni in cui Brozovic sarà costretto a dare forfait.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno