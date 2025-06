Asllani e il futuro in nerazzurro: con Chivu può restare all’Inter

L’Inter e Asllani ancora insieme: il centrocampista albanese, con Chivu in panchina, potrebbe ritrovare appeal. Da capire come passeranno questi giorni in California.

FUTURO – Kristjan Asllani potrebbe avere un nuovo inizio all’Inter. Il centrocampista albanese, reduce da un’ottima stagione con la maglia della Nazionale e protagonista anche in alcune rotazioni nerazzurre, sembrava destinato a partire in caso di conferma di Simone Inzaghi. L’ex tecnico, infatti, non lo considerava un titolare e il minutaggio limitato aveva spinto il club a valutare una cessione in prestito o a titolo definitivo. Ora però lo scenario è cambiato. Con l’arrivo in panchina di Christian Chivu, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani e profondo conoscitore delle seconde linee del club.

Inter, discorso ampio con Asllani! Decisione rinviata in estate

PRESENTE – Asllani potrebbe avere una chance importante per ritagliarsi spazio. Classe 2002, visione di gioco e piede educato, il centrocampista ex Empoli potrebbe diventare una valida alternativa in cabina di regia, soprattutto in vista di una stagione lunga e piena di impegni, tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il futuro di Asllani resta da definire, ma le premesse per restare all’Inter – stavolta da protagonista – sembrano più concrete che mai.