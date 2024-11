Asllani ha diretto bene il centrocampo. I numeri fanno ben sperare

Kristjan Asllani è sceso in campo con la consapevolezza di chi sapeva di poter far bene. Nella trasferta contro l’Hellas Verona, il centrocampista albanese non ha deluso le aspettative.

PRESENZA – Kristjan Asllani si è tolto il grosso macigno che portava da mesi e, nella partita contro il Verona, è riuscito a spiccare il volo davanti a Simone Inzaghi. Nella roboante vittoria al Bentegodi di sabato pomeriggio, il centrocampista albanese non ha mai sfigurato e ha saputo sopperire all’assenza di Hakan Calhanoglu. Adesso Asllani avrà l’occasione di dimostrare il suo valore e provare a strappare qualche maglia da titolare in più a Simone Inzaghi. il ritorno di Calhanoglu però è dietro l’angolo: ma la stagione, tra coppa e campionato è davvero lunga.

Asllani, numeri perfetti e in crescita

NUMERI – Nel 5-0 rifilato all’Hellas Verona, Asllani è stato parte fondamentale dello scacchiere di Simone Inzaghi tanto da aver contribuito al finale con un assist. In tutto ciò però, anche i numeri della partita sono davvero notevoli. Nei novanta minuti giocati, l’albanese ha fatto ben 129 tocchi e ben 113 passaggi riusciti su 115. Con la media del 98% di realizzazione, Asllani è stato uno di quelli che ha sempre giocato quasi di prima. Un motivo in più per farlo crescere e modellare l’Inter su di lui nel prossimo futuro. A questi numeri poi, si aggiungono anche i due passaggi chiave e i sei cross di cui due andati quasi a buon fine.