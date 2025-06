Asllani delude, l’Inter riflette sul futuro del centrocampista! La situazione

Nonostante le due possibilità, Kristjan Asllani non convince. Il centrocampista albanese non riesce a ritagliarsi il giusto spazio con la maglia dell’Inter. E l’Inter nel frattempo lavora anche a centrocampo.

FUTURO – Kristjan Asllani non ha convinto nel primo scorcio del Mondiale per Club, una competizione in cui l’Inter sperava di vedere segnali di crescita dal giovane centrocampista albanese. Invece, le prestazioni poco incisive e i ritmi ancora troppo compassati hanno lasciato spazio a nuovi dubbi sulla sua centralità nel progetto nerazzurro. Arrivato a Milano come investimento per il futuro, Asllani non è mai riuscito a scalare davvero le gerarchie a centrocampo.

Inter, Asllani lontano! Il punto

ADDIO – Anche in questa fase della stagione, complice qualche occasione concessa da Chivu, non ha brillato né in costruzione né in fase difensiva, apparendo spesso fuori ritmo rispetto ai compagni. L’Inter, che ha bisogno di fare scelte precise per completare la rosa, sta valutando seriamente la possibilità di una cessione in estate. La priorità è non svalutare il cartellino dell’ex Empoli, che ha comunque mercato in Serie A, dove alcune squadre di metà classifica hanno chiesto informazioni. Non è esclusa nemmeno la pista estera.