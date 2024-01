Asllani dimostra potenzialità. L’Inter ora si gode la sua crescita

Il talento di Kristjan Asllani è finalmente uscito fuori nel corso di Fiorentina-Inter, considerata l’assenza forzata di Hakan Calhanoglu. Spazio e qualità a centrocampo in una gara piena di insidie e complicata.

TALENTO – Kristjan Asllani ha risposto bene alla chiamata di mister Simone Inzaghi. Gestione e qualità a centrocampo: l’albanese non ha fatto rimpiangere l’assenza di Hakan Calhanoglu nella delicata sfida contro la Fiorentina al Franchi. Dopo mesi dietro le quinte, la gara contro la Viola è stata la prima uscita con la maglia da titolare in questa stagione. Un’iniezione di fiducia per Asllani che non ha mai deluso Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è stato costretto a buttare nella mischia Asllani a causa dello stop forzato del turco. Nella scorsa estate è stato bravo a credere in se stesso e restare a Milano. Adesso la possibilità di giocarsi le sue chance con l’Inter.

SPAZIO – Lo stesso centrocampista albanese, negli scorsi mesi, aveva chiesto alla società di restare e di non voler prendere in considerazioni eventuali cessioni. Maturità in campo e fuori dal rettangolo verde, Asllani ha dato le risposte che l’Inter e il tecnico cercavano. Consapevole di essere alle spalle di Calhanoglu, l’albanese ha da sempre dimostrato di saper accettare il suo momento e di voler imparare sotto l’ala protettiva di Hakan. Nella gara di domenica contro la Viola, Asllani è riuscito a saper dettare i ritmi in cabina di regia e a mettere in campo i diktat di Simone Inzaghi. La cosa salta all’occhio invece, è la qualità delle giocate e il saper creare le occasioni giuste senza rischiare troppo la giocata. Con un eventuale Hakan Calhanoglu in difficoltà, l’Inter sa di poter contare sul giovane talento di Asllani.