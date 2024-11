Asllani col problema di Calhanoglu ha una nuova occasione

Il problema fisico di Calhanoglu riporta la necessità di mandare in campo un suo sostituto. Questa volta però Inzaghi potrà contare su Asllani.

CHI IN REGIA? – AAA regista di riserva cercasi. Così si sarebbe scritto nei vecchi annunci. Il problema di Calhanoglu accusato con la Turchia infatti porta di nuovo l’Inter a considerare chi far giocare nel ruolo di regista. Esattamente come nel post Roma-Inter, quando Inzaghi alternò Barella, Zielinski e anche Mkhitaryan. Con una differenza: stavolta Asllani sarà disponibile. E quindi il regista di riserva avrà l’occasione che ha mancato nello scorso mese.

OCCASIONE PERSA – L’albanese infatti non gioca in Serie A dal derby, datato ventidue settembre. Fanno due mesi. E dall’ultima sosta in assoluto ha giocato solo circa venti minuti contro l’Arsenal. Questo ovviamente non per una chiusura totale di Inzaghi, ma per un problema fisico che ha escluso Asllani dalle rotazioni proprio in un periodo in cui avrebbe avuto spazio e continuità. Un’occasione persa per guadagnare spazio e status. Ma appunto a causa della situazione di Calhanoglu la questione si ripropone.

NUOVA OCCASIONE – L’infortunio accusato in nazionale costringerà infatti Inzaghi a gestire il turco. Il che significa che Calhanoglu come minimo non potrà essere il solito titolare inamovibile. Anzi, probabilmente salterà la prima col Verona. E poi andrà gestito. Questo chiaramente chiama in causa la sua prima (e in realtà unica) riserva. Vale a dire Asllani. Che avrà così una nuova occasione, dopo quella persa dopo la scorsa sosta. Una dimostrazione in campo sarebbe importante per lui e per l’Inter.