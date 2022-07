Asllani, avvio da vice-Brozovic. Ma Inzaghi non esclude nuovi ruoli -TS

Kristjan Asllani ha convinto tutti al suo esordio in Lugano-Inter. Secondo Tuttosport, all’inizio verrà utilizzato principalmente da vice-Brozovic. Ma Inzaghi non esclude impieghi in altri ruoli

IMPATTO – L’impatto di Kristjan Asllani nell’universo Inter è stato più che positivo. Il centrocampista ex Empoli è stato il migliore in campo contro il Lugano facendo già esaltare i tifosi nerazzurri. Secondo Tuttosport, inizialmente il calciatore verrà impiegato come vice-Brozovic. Ma non è escluso che, nel corso delle settimane e con delle prestazioni convincenti, Inzaghi possa decidere di impiegare il centrocampista albanese anche in altri ruoli del centrocampo: sia come mezzala o, addirittura, come trequartista dietro alle due punte.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna