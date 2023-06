Asllani, attacco dall’Albania. Duka: «Non capisco criteri di Inzaghi!»

Duka, presidente della federazione calcistica albanese, se la prende con Inzaghi per lo scarso minutaggio riservato ad Asllani nella stagione da poco conclusa. In un’intervista al media locale Panorama, il dirigente chiede maggiore spazio per il centrocampista.

TALENTO DA PRESERVARE – Armand Duka, presidente della federazione dell’Albania, stravede per Kristjan Asllani: «È un giocatore già affermato, un talento con molta personalità e grandi possibilità di miglioramento. In questa stagione è cresciuto molto dal punto di vista sportivo e caratteriale, lavorando con grandi giocatori come Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, anche se ha avuto poco spazio. Sinceramente non capisco i criteri che ha usato Simone Inzaghi su Asllani: forse non gli piace abbastanza, ma merita di più. Mi sembra strano che uno come lui, con le sue caratteristiche, finisca la stagione con così pochi minuti. Penso che Asllani meriti più spazio, poi per noi è importante che giochi il più possibile. Che vada via o resti è una decisione che spetta alla società e al giocatore. Non posso dire che ora Asllani sia più forte di Brozovic, ma sono convinto che sia il suo sostituto ideale. E in alcune partite potrebbe essere anche meglio del croato».

