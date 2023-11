Asllani, dall’Albania arrivano buone notizie anche per l’Inter!

Kristjan Asllani, nonostante lo stop per problemi fisici nell’ultima uscita stagionale dell’Inter contro il Frosinone, è partito lo stesso per l’Albania in nazionale.

ULTIME − Allarme rientrato per Asllani. Il centrocampista dell’Inter, acciaccato per qualche noia muscolare, non ha partecipato all’ultimo incontro dei nerazzurri in campionato contro il Frosinone. Il giovane regista ha comunque ha detto sì alla convocazione della nazionale dell’Albania. A tal proposito arrivano importanti aggiornamenti. Come riportano i media locali, dopo aver fatto un allenamento a parte ieri, oggi, Asllani ha lavorato regolarmente col gruppo. Dunque, il centrocampista sta bene ed è perfettamente arruolabile. Un’ottima notizia anche per Simone Inzaghi. L’Albania sarà impegnata venerdì in Moldavia nella gara di qualificaizione ad Euro 2024.