Ashley Young lascia l’Aston Villa! Il saluto del club all’ex Inter

ADDIO − L’ex Inter Young lascia l’Aston Villa. L’esterno inglese, 37 anni, va via in scadenza di contratto. Con la maglia nerazzurra ha vinto lo Scudetto 2020-21 con Antonio Conte in panchina. Il saluto dei Villans.

Aston Villa can confirm that @Youngy18 will be leaving the club upon the expiration of his contract.

Everyone at Aston Villa would like to sincerely thank Ashley for his service to the club and wish him all the very best in his future endeavours.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 31, 2023