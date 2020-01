Asamoah recuperato, a Napoli in panchina: Conte ha un’alternativa – TS

“Tuttosport” sottolinea il rientro di Asamoah. Il ghanese dopo due mesi tornerà disponibile dando a Conte una nuova opzione.

RIENTRO – L’Inter sorride per il rientro in gruppo di Asamoah. Il ghanese, da novembre in poi, non c’è praticamente mai stato. Ha giocato l’ultima gara da titolare a Brescia il 29 ottobre, poi, a causa del ginocchio sinistro malmesso, si è visto solo per 20 minuti contro la Roma il 6 dicembre. Asamoah ha svolto dei periodi di cura a Barcellona e adesso sta provando a rientrare.

IN PANCHINA – L’ex bianconero si è allenato con i compagni giovedì e anche ieri, motivo per cui è possibile che Conte possa convocarlo per la trasferta di Napoli. Difficile che Asamoah possa giocare dal primo minuto dopo due mesi d’assenza, ma il suo recupero potrebbe essere importante in vista della gara con l’Atalanta dell’11 gennaio, anche perché è difficile che per quella partita il club riesca ad acquistare un laterale mancino. Il ginocchio di Asamoah, infatti, non lascia tranquilli Conte e i dirigenti che hanno deciso di investire su un esterno, ma le trattative non sono ancora entrate nel vivo e il recupero di Asamoah potrebbe rivelarsi decisivo in questa fase della stagione per dare il cambio a Biraghi.