Asamoah: “Inter, all’inizio della terza stagione ho capito una cosa”

Kwadwo Asamoah Inter-Udinese

Kwadwo Asamoah ha parlato a BBC Sport del suo ultimo periodo all’Inter. Ecco le parole dell’esterno ghanese, ancora svincolato.

CONSAPEVOLEZZA – Kwadwo Asamoah è ancora alla ricerca di una squadra. In un’intervista a BBC Sport, il ghanese ex Inter ha spiegato il suo addio ai colori nerazzurri: «All’inizio della mia terza stagione all’Inter vedevo che le cose stavano gradualmente peggiorando. La cosa migliore da fare per me era riprogettare e concentrarmi sul prosieguo della mia carriera. Avevo ancora un contratto e intendevo assolutamente rispettarlo. Tutti all’Inter mi hanno sempre trattato benissimo: il club, la dirigenza e i miei compagni mi hanno sempre supportato. Sapevano che avevo sempre dato il meglio e mi stavo allenando duro ogni giorno. Così, quando ho spiegato la mia situazione, mi hanno capito. Siamo giunti ad un accordo e mi hanno lasciato andare senza problemi».

Fonte: www.bbc.com