Arteta: «Saka può rientrare presto». Inter nel mirino?

Mikel Arteta ha indicato la data del possibile rientro di Bukayo Saka: la sfida contro l’Inter è nel mirino del calciatore inglese.

RIENTRO POSSIBILE – Mikel Arteta si è espresso in conferenza stampa sul tema del recupero di Bukayo Saka, alle prese con un problema fisico che ne ha messo in discussione la partecipazione alle prossime sfide. Il tecnico dell’Arsenal ha rassicurato sulle condizioni dell’inglese: «L’infortunio di Bukayo non è grave, sta migliorando molto bene e siamo fiduciosi. Se tutto andrà come previsto in allenamento, potrebbe essere convocato già questo fine settimana». Il calciatore offensivo dei Gunners sarà quindi sicuramente presente per la sfida di Champions League contro l’Inter prevista a San Siro il 6 novembre.