Arteta ritorna sull’Inter: «Dimostrazione che l’Arsenal è una grande squadra!»

Mikel Arteta è tornato a parlare della sfida persa dall’Arsenal contro l’Inter a causa del rigore decisivo di Hakan Calhanoglu. Il tecnico basco ha elogiato i suoi calciatori per la prestazione fatta, pur rammaricandosi nuovamente per il risultato finale.

LA CONVINZIONE – Mikel Arteta ne è convinto: la sconfitta del suo Arsenal contro l’Inter è bugiarda. Il basco lo ha ribadito nella conferenza stampa di vigilia del match di Premier League tra i Gunners e il Chelsea, in cui ha posto l’accento su quanto di positivo abbia detto la sfida di San Siro: «Percepisco una grande convinzione di quanto siamo bravi come squadra. Ancora una volta, lo percepisco da quello che abbiamo fatto a Milano. Ma va tenuto in considerazione che alla fine la gente giudicherà solo il risultato finale: non quanto sei stato superiore all’avversario. Per me, l’esito avrebbe dovuto essere diverso, ma questo è il calcio».

Arteta sul problema che intravede nel suo Arsenal… confermato contro l’Inter

ANALISI – Arteta si è successivamente concentrato su quello che, dal suo punto di vista, rappresenta l’aspetto sul quale i suoi ragazzi devono maggiormente lavorare per tornare sui giusti binari. Questo il suo commento: «Abbiamo un problema… e il problema deve essere risolto segnando più gol dell’avversario, tutto qui».