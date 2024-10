Arteta: «Calafiori ci preoccupa! Classifica? Cambia». Presto l’Inter

Arteta ha parlato delle condizioni di Calafiori, uscito per un infortunio al ginocchio durante Arsenal-Shakthar Donetsk. Il 6 c’è l’Inter.

ANSIA – Riccardo Calafiori ha lasciato il campo per un infortunio al ginocchio nella ripresa di Arsenal-Shakhtar Donetsk. Il difensore italiano ex Bologna ha accusato un problema al ginocchio e si teme veramente il peggio in merito alle sue condizioni fisiche. Inoltre, l’Arsenal nella prossima uscita in Champions League giocherà contro l’Inter a San Siro, nella partita in programma il prossimo 6 novembre. Mikel Arteta ha risposto alla domanda in conferenza stampa proprio sullo stato di salute del giocatore della Nazionale azzurra: «Riccardo ha dovuto andarsene perché aveva sentito qualcosa. Non so quanto, ma in questo senso non è una bella notizia».

L’Arsenal prossima rivale dell’Inter, Arteta temporeggia sulla qualificazione

CLASSIFICA – L’Arsenal si trova a quota sette punti in classifica, dopo aver conquistato durante le prime tre giornate due vittorie e un pareggio. La squadra di Arteta nel prossimo turno sfiderò appunto l’Inter a San Siro in un match di assoluta importanza per il percorso europeo delle due squadre. Soprattutto, ovviamente, la Beneamata che domani però dovrà necessariamente vincere sul campo dello Young Boys. Così Arteta sulla possibilità di qualificarsi tra le prime otto: «Sarebbe fantastico. Ma al momento è difficile guardare alla classifica perché domani cambierà. Ma vincere in casa è fondamentale, soprattutto mantenere la porta inviolata».