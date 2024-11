Arteta a -5 dall’Inter: «Odegaard? Sorpreso in un caso!» Poi altri tre

Mikel Arteta ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia della partita tra Newcastle e Arsenal. Il manager spagnolo ha aggiornato su Odegaard e su altri tre infortunati. Tra cinque giorni la sfida all’Inter.

GABRIEL – Mike Arteta, alla vigilia della partita con il Newcastle e a cinque da quella con l’Inter, ha parlato così delle condizioni di Gabriel: «Abbiamo una sessione di allenamento oggi. Se riesce a completarla, sarà disponibile. Non ha ancora fatto sessioni di allenamento, ma se riesce a farlo oggi, sarà disponibile per essere nella squadra».

Arteta e il punto sugli altri infortunati in vista dell’Inter

WHITE – Infortunio nella gara con il Preston anche per Ben White, Arteta aggiorna parlando pure di Calafiori e Odegaard: «Riccardo e Martin sono sicuramente fuori. Con Ben, non lo sappiamo ancora. Non si è ancora allenato. Non poteva allenarsi, non poteva essere coinvolto, quindi aspettiamo e vediamo se è disponibile».

ODEGAARD – Ritornando su Odegaard, il capitano dei Gunners, Arteta si esprime così: «Adesso è la fase in cui potrà fare un certo lavoro con noi. Vediamo come affronta il dolore, se si muove in modo abbastanza naturale, se fisicamente è ora al livello che gli serve per competere. Ma con il ritmo di lavoro e le ore che ci ha dedicato, sarei sorpreso se nel momento in cui inizia ad allenarsi con noi, non dicessimo che sembra pronto. Quindi speriamo presto».