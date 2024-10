Arsenal, vittoria facile in Carabao Cup! Tre gol al Preston

L’Arsenal vince in maniera facile contro il Preston con il risultato di 3-0. Serata sul velluto per gli uomini di Mikel Arteta, che non faticano in Carabao Cup.

ZERO FATICHE – L’Arsenal vince contro il Preston con il risultato di 3-0. Continua il momento positivo di Mikel Arteta e i suoi, che hanno perso una sola volta in questa stagione proprio 11 giorni fa con il Bournemouth. Alla seconda partita in Carabao Cup i Gunners non sbagliano e chiudono i conti già nei primi 33 minuti di gioco. Apre la serata Gabriel Jesus al minuto 24, raddoppia poi il giovane talento Ethan Nwaneri al 33′. Chiude definitivamente il match Kai Havertz al 57′ dopo essere entrato a fine primo tempo. Adesso il calendario mette di fronte l’Arsenal a tre impegni complicatissimi: Newcastle e Chelsea in campionato, durante la settimana invece l’Inter a San Siro.