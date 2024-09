Arsenal, vittoria da cardiopalma con autogol al 95′ con il Leicester!

L’Arsenal torna a vincere in campionato lo fa in modo rocambolesco contro il Leicester con il risultato di 4-2. Tanti errori e vittoria finale all’Emirates Stadium.

PARITÀ – L’Arsenal vince per 4-2 all’Emirates Stadium contro il Leicester. La squadra di Mikel Arteta, che sarà avversaria dell’Inter in Champions League, torna al successo in Premier League dopo l’ultimo 2-2 con il Manchester City. Gabriel Martinelli segna il primo gol del pomeriggio al minuto 20 e fa anche l’assist per il doppio vantaggio firmato Leandro Trossard al 46′. Nel secondo tempo cambia completamente la partita. Facundo Buonanotte trova un cross perfetto per James Justin che non sbaglia al 47′ davanti a David Raya. Al 63′ è sempre un super gol di James Justin a rimettere in pari il match. Tiro di destro al volo dall’angolo dell’area di rigore di destra. L’uomo della partita non è però lui, bensì il portiere del Leicester. Mads Hermansen fa tre interventi fuori dall’ordinario e tiene il risultato fino alla fine. Para di tutto e salva la sua squadra nelle occasioni capitate tra i piedi di Kai Havertz, Martinelli e il giovane classe 2007 Ethan Nwaneri. A risolvere la gara ci pensa ancora Trossard, che rimette in mezzo un pallone morto trovando la deviazione sfortunata di Ndidi. Havertz segna infine il definitivo 4-2 al 99′ a porta vuota.