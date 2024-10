L’Arsenal sistema il PSG in un tempo, messaggio anche all’Inter!

L’Arsenal ha vinto 2-0 contro il PSG a Londra, sbarazzandosi della squadra parigina in un solo tempo. Gunners avversari pure dell’Inter.

GRANDE SUCCESSO – Vittoria autorevole e pesante dell’Arsenal, che all’Emirates batte agevolmente il PSG di Luis Enrique. I Gunners, il prossimo 10 novembre, saranno avversari dell’Inter in un match probabilmente quasi decisivo per le sorti del percorso interista in Champions League. Il match a Londra si sblocca dopo 20′ con il colpo di testa vincente e in anticipo di Havertz sul cross di Trossard. A dieci minuti dalla fine del primo tempo, l’Arsenal trova il raddoppio con Saka. Vittoria importante per i londinesi, che alla prima giornata aveva fatto solamente 0-0 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Il PSG perde alla seconda, dopo aver vinto all’esordio con il Girona per 1-0.

Arsenal-PSG 2-0

20′ Havertz, 35′ Saka.