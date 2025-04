Arsenal perfetto! Nel secondo tempo cala a picco il Real Madrid

Si è chiuso con il risultato di 3-0 la sfida tra Arsenal e Real Madrid andata in scena questa sera all’Emirates Stadium. Partita a senso unico con i Gunners che ipotecano il passaggio del turno in semifinale.

TEMPO – Pirotecnico 3-0 tra Arsenal e Real Madrid, con i londinesi che giocano una partita a senso unico nel secondo. I Gunners, in meno di un’ora strappano mezzo pass per la semifinale di Champions League in attesa del ritorno in Spagna. Primo tempo in parità tra Arsenal e Real Madrid con gli ospiti che provano a rendersi pericolosi intorno alla mezz’ora con il solito Kylian Mbappe che ci prova con un tiro rasoterra bloccato senza problemi dall’estremo difensore dell’Arsenal. Ai padroni di casa invece, nella prima frazione, viene negato un calcio di rigore dopo l’intervento del VAR.

Arsenal-Real Madrid, secondo tempo perfetto! Tris londinese

TRIS – Nella ripresa inizia lo spettacolo dell’Arsenal che domina in lungo e in largo il campo. A portare in vantaggio i padroni di casa ci pensa Declan Rice al 58′ con una punizione perfetta tirata sul palo destro. Al 70′ è ancora Declan Rice che cambia posizione ma pennella un’altra punizione al bacio e regala ai Gunners il doppio vantaggio. Al 75′ arriva anche il gol del definitivo 3-0 con Mikel Merino. Lewis-Skelly serve bene il rientro di Merino che di prima intenzione nell’area di rigore non lascia scampo a Courtois.