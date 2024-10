Arsenal, prima sconfitta stagionale per i rivali dell’Inter! In 10 contro il Bournemouth

Prima sconfitta per l’Arsenal (tra le avversarie dell’Inter in Champions League), battuto 2-0 sul campo del Bournemouth: gol di Christie al 70′, su assist dell’ex Roma Kluivert, che ha poi raddoppiato su calcio di rigore al 79′. Gunners condizionati dall’espulsione di Saliba.

PRIMA SCONFITTA – L’Arsenal ha subito la prima sconfitta stagionale in Premier League, cedendo 2-0 al Bournemouth in una partita che ha visto i Gunners in seria difficoltà sin dall’inizio. La squadra di Arteta, che fino ad ora aveva mostrato solidità, ha pagato l’espulsione di Saliba dopo appena mezz’ora. Ciò nonostante, l’Arsenal ha saputo difendere bene il risultato sul momentaneo 0-0. I padroni di casa allenati da Mikel Arteta, però, resistono fino al 70′, quando Christie realizza il gol dell’1-0 approfittando dell’errore difensivo dei “Gunners”. Dopo appena nove minuti, Justin Kluivert chiude definitivamente i conti su calcio di rigore.

Arsenal, Premier League compromessa? Testa anche all’Europa

CONTRO L’INTER – Questa battuta d’arresto potrebbe costare caro ai londinesi. Con il Manchester City impegnato contro il Wolverhampton e il Liverpool pronto ad affrontare il Chelsea, i principali rivali in classifica hanno la possibilità di allungare in classifica. Non solo la Premier League, l’Arsenal dovrà affrontare anche il difficile cammino in Champions League, dove tra le avversarie ci sarà anche l’Inter, mentre martedì sfiderà lo Shakhtar. Con questo risultato, l’Arsenal deve riflettere su una prestazione che ha mostrato segnali di cedimento in un momento cruciale della stagione. La squadra avrà bisogno di riorganizzarsi rapidamente, poiché le prossime partite in Premier League e in Champions League si avvicinano rapidamente. Mikel Arteta dovrà analizzare attentamente le scelte tattiche e la gestione della squadra per evitare ulteriori battute d’arresto.